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Усіх в Україні турбує питання про мир, коли це все закінчиться — Зеленський

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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25 квітня, 23:56
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Україна готова до миру ще з часів початку війни на Донбасі
В Україні всі хочуть миру/Фото: колаж: "Сьогодні"
В Україні всі хочуть миру/Фото: колаж: "Сьогодні"

Нині українці постійно думають, коли в Україні настане мир, а окупанти — підуть з нашої землі. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на це питання одночасно і є і немає відповіді.

Про це він сказав під час звернення до українців.

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Деталі

"Очевидно, що кожного дня – а особливо сьогодні, коли почався третій місяць нашого опору, – усіх в Україні турбує питання про мир. Про те, коли це все закінчиться. Про те, коли і що може стати перемогою для України. На це питання одночасно і є і немає простої відповіді. Коли буде перемога – її відчує кожен. Коли настане мир – його побачить кожен. Але щоб це сталося – і сталося швидше – ми повинні думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще нестерпніше", — зазначив президент.

Також він додав, що Україна готова до миру, ще з часів, коли війна тривала тільки на Донбасі.

Зеленський вважає, що Путін постане перед трибуналом

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що рано чи пізно всі, хто розв'язав війну в Україні, будуть покарані, зокрема президент Росії Володимир Путін.

"Хочу я зустрічатися з президентом Росії? Я не хочу, я змушений дипломатичним шляхом вирішити ці питання. Щодо того, чи хочу я того, щоб Путін постав перед трибуналом: я впевнений, що вони предстануть – усі, хто віддавав ці ганебні накази зі знищення людей, дітей, всіх. Я в цьому впевнений, я в це вірю", – заявив лідер України.

У Києві добре розуміють, що юридичний процес над винними у воєнних злочинах в Україні може затягнутися надовго. Проте його потрібно провести.

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"Ми знаємо, як іде міжнародний процес, як іде міжнародний суд, як це буває. Це триває роками. Ми зачекаємо. Ми зачекаємо. А якщо такі, як я не дочекаються, то наші діти точно дочекаються. Повірте, я впевнений, що буде останній цвях у політику цієї держави", – переконаний глава держави.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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