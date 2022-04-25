Усіх в Україні турбує питання про мир, коли це все закінчиться — Зеленський

Україна готова до миру ще з часів початку війни на Донбасі

В Україні всі хочуть миру/Фото: колаж: "Сьогодні"

Нині українці постійно думають, коли в Україні настане мир, а окупанти — підуть з нашої землі. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на це питання одночасно і є і немає відповіді.

Про це він сказав під час звернення до українців.

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"Очевидно, що кожного дня – а особливо сьогодні, коли почався третій місяць нашого опору, – усіх в Україні турбує питання про мир. Про те, коли це все закінчиться. Про те, коли і що може стати перемогою для України. На це питання одночасно і є і немає простої відповіді. Коли буде перемога – її відчує кожен. Коли настане мир – його побачить кожен. Але щоб це сталося – і сталося швидше – ми повинні думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще нестерпніше", — зазначив президент.

Також він додав, що Україна готова до миру, ще з часів, коли війна тривала тільки на Донбасі.

Зеленський вважає, що Путін постане перед трибуналом

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що рано чи пізно всі, хто розв'язав війну в Україні, будуть покарані, зокрема президент Росії Володимир Путін.

"Хочу я зустрічатися з президентом Росії? Я не хочу, я змушений дипломатичним шляхом вирішити ці питання. Щодо того, чи хочу я того, щоб Путін постав перед трибуналом: я впевнений, що вони предстануть – усі, хто віддавав ці ганебні накази зі знищення людей, дітей, всіх. Я в цьому впевнений, я в це вірю", – заявив лідер України.

У Києві добре розуміють, що юридичний процес над винними у воєнних злочинах в Україні може затягнутися надовго. Проте його потрібно провести.

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"Ми знаємо, як іде міжнародний процес, як іде міжнародний суд, як це буває. Це триває роками. Ми зачекаємо. Ми зачекаємо. А якщо такі, як я не дочекаються, то наші діти точно дочекаються. Повірте, я впевнений, що буде останній цвях у політику цієї держави", – переконаний глава держави.

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