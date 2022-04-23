Зеленський дає пресконференцію на станції метро у Києві – онлайн

Президент України Володимир Зеленський дає пресконференцію на центральній станції метро Києва. Глава держави відповідає на запитання українських та іноземних журналістів.
Президент України Володимир Зеленський дає пресконференцію на центральній станції метро Києва. Глава держави відповідає на запитання українських та іноземних журналістів.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.
ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов
ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.
ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.
КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.
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