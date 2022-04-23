Зеленский дает пресс-конференцию на станции метро в Киеве – онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию на центральной станции метро Киева. Глава государства отвечает на вопросы украинских и иностранных журналистов.
Президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию на центральной станции метро Киева. Глава государства отвечает на вопросы украинских и иностранных журналистов.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.
ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.
ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.
ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.
КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.
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