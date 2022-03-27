Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам. Повне відео

Розмова з журналістами тривала майже дві години

Зеленський уперше з початку війни дав інтерв'ю росЗМІ. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам.

Про це повідомляє Офіс президента.

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27 березня до президента України зателефонували російські журналісти, серед яких головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, письменник та журналіст Михайло Зигар, кореспондент "Комерсанта" Володимир Соловйов.

Розмова з журналістами тривала майже дві години. Однак Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати інтерв'ю Зеленського.

"Щодо тих медіа, які поспілкувалися з президентом України, вже розпочато перевірку", – йдеться у повідомленні.

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До них обіцяють вжити "заходів реагування".

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Нагадаємо, наступний раунд переговорів між Україною та Росією про припинення бойових дій відбудеться в Туреччині 28-30 березня. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв про готовність до посередництва в переговорах Москви та Києва. За його словами, Україна та Росія близькі до консенсусу за чотирма пунктами із шести переговорного процесу.