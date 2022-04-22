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Зеленський: Мрія росіян тепер – вкрасти унітаз і померти

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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22 квітня, 23:19
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Солдати РФ їдуть на війну в Україну, щоб подивитися тут на нормальне життя
Володимир Зеленський розкритикував цілі окупантів в Україні.
Володимир Зеленський розкритикував цілі окупантів в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський переконаний, що росіяни їдуть воювати в Україну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Він окремо відзначив викрадення унітазів в українців.

Про це Зеленський сказав в відеозверненні 22 квітня.

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Президент відреагував на заяву російських військових про те, що їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України та вихід до кордону Молдови. І нібито там, у Молдові, порушуються права російськомовних.

"Якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору. Просто не існує права на іншу думку", – переконаний Зеленський.

Він також нагадав, що в Росії процвітає бідність, а людське життя – нічого не варте.

"Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти", – сказав Зеленський.

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Окупанти питали у селян під Черніговом, що таке унітаз

Під час окупації Чернігівської області деякі російські військові вперше в житті побачили унітази та зовсім не знали, як ними користуватися. Про це розповіли очевидці, які жили в окупованих селах/

Жінки згадують, що окупанти, не знаючи, як користуватися унітазами, "ставили мисочку і ходили", а потім виносили. Крім того, вони щиро дивувалися, як у кімнаті можна ходити у туалет.

"Заходять у хату і кажуть "а що це таке?" А хтось там каже "унітаз". А той – "а що це?", – згадує пенсіонерка.

За словами очевидців, це відбулося у селі Ягідне поблизу Чернігова.

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Росія відправила мародерів воювати в Україні

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово мародерствують. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку, грабують навіть церкви.

27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.

1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчі.

Цього ж дня у Корюківці Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували ритися навіть у пакетах з недоїдками.

У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий та магазин сантехніки – зайшли й забрали унітази.

Залишаючи Чернігівську область, росіяни везли з собою пральні машини, килими і навіть шафу-купе. Крім того, викрадали дитячі іграшки та жіночу білизну.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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