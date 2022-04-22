Зеленський: Мрія росіян тепер – вкрасти унітаз і померти

Солдати РФ їдуть на війну в Україну, щоб подивитися тут на нормальне життя

Володимир Зеленський розкритикував цілі окупантів в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський переконаний, що росіяни їдуть воювати в Україну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Він окремо відзначив викрадення унітазів в українців.

Про це Зеленський сказав в відеозверненні 22 квітня.

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Президент відреагував на заяву російських військових про те, що їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України та вихід до кордону Молдови. І нібито там, у Молдові, порушуються права російськомовних.

"Якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору. Просто не існує права на іншу думку", – переконаний Зеленський.

Він також нагадав, що в Росії процвітає бідність, а людське життя – нічого не варте.

"Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти", – сказав Зеленський.

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Окупанти питали у селян під Черніговом, що таке унітаз

Під час окупації Чернігівської області деякі російські військові вперше в житті побачили унітази та зовсім не знали, як ними користуватися. Про це розповіли очевидці, які жили в окупованих селах/

Жінки згадують, що окупанти, не знаючи, як користуватися унітазами, "ставили мисочку і ходили", а потім виносили. Крім того, вони щиро дивувалися, як у кімнаті можна ходити у туалет.

"Заходять у хату і кажуть "а що це таке?" А хтось там каже "унітаз". А той – "а що це?", – згадує пенсіонерка.

За словами очевидців, це відбулося у селі Ягідне поблизу Чернігова.

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Росія відправила мародерів воювати в Україні

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово мародерствують. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку, грабують навіть церкви.

27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.

1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчі.

Цього ж дня у Корюківці Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували ритися навіть у пакетах з недоїдками.

У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий та магазин сантехніки – зайшли й забрали унітази.

Залишаючи Чернігівську область, росіяни везли з собою пральні машини, килими і навіть шафу-купе. Крім того, викрадали дитячі іграшки та жіночу білизну.

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