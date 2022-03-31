Зеленський: "Спостерігається накопичення російських сил для удару на Донбасі"

За оцінками Пентагону, захоплення Донбасу стало пріоритетним завданням російського командування

Зеленський стверджує, що Україна готується до нового удару окупантів / Колаж "Сьогодні"

На Донбасіспостерігається накопичення російських сил нового удару. Україна до цього вже готується.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у новому зверненні.

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Глава держави стверджує, що переговорний процес — це поки що лише слова.

"Ми бачимо, що в цей час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. До цього ми готуємось. Ми нікому не віримо. Є реальна ситуація на полі бою і зараз це найголовніше. Ми боротимемося за кожен метр нашої землі", – додав Володимир Зеленський.

Росія відмовилася від наступу на Київ та сфокусувалася на Донбасі

За оцінками Пентагону, останні маневри армії РФ на сході України свідчать, що захоплення Донбасу стало пріоритетним завданням російського командування.

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У цього може бути кілька причин:

намір оточити частини ЗСУ у цьому районі та завадити їх пересуванню на інші ділянки бойових дій;

придбання потужного козиря на майбутні переговори;

загальна зміна військової стратегії, оскільки жодних спроб наступати на Київ російськими військами, як і раніше, не робиться.

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