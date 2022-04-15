Зеленський нагородив понад 200 військовослужбовців ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження українських військових, які найбільше відзначилися в захисті держави.

Про це він повідомив під час відеозвернення.

"І вже традиційно, як і кожного вечора, я підписав укази про нагородження тих, хто найбільше відзначився в захисті держави. 221 військовослужбовець Збройних сил України, з них 34 – посмертно. І двоє службовців Держспецзвʼязку. Звання Героя України присвоєно майору Кукурбі Олександру Васильовичу, начальнику розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України. Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки й сотні окупантів. А також нагородив тих, чиї прізвища не можна назвати. Але нагородив за те, що точно корисно для всіх", — сказав глава держави.