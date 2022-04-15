Зеленський нагородив понад 200 військовослужбовців ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження українських військових, які найбільше відзначилися в захисті держави.
Про це він повідомив під час відеозвернення.
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"І вже традиційно, як і кожного вечора, я підписав укази про нагородження тих, хто найбільше відзначився в захисті держави. 221 військовослужбовець Збройних сил України, з них 34 – посмертно. І двоє службовців Держспецзвʼязку. Звання Героя України присвоєно майору Кукурбі Олександру Васильовичу, начальнику розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України. Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки й сотні окупантів. А також нагородив тих, чиї прізвища не можна назвати. Але нагородив за те, що точно корисно для всіх", — сказав глава держави.
Зеленський обговорив з Макроном воєнні злочини РФ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили розслідування російських воєнних злочинів.
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"Провів перемовини з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку Франції. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, у Європі!", — повідомив президент.