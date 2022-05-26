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Зеленський натякнув, що Росія не має наміру зупинятися на одній країні

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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26 травня, 17:08
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Президент висловив велику подяку Латвії за підтримку допомоги у протистоянні російській агресії
Зеленський зробив чергову заяву про війну в Україні
Зеленський зробив чергову заяву про війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зараз вирішується доля не лише нашого народу, а й усіх європейців, і від підсумку цієї війни залежить, що домінуватиме в Європі протягом найближчих десятиліть. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба очільника держави в Telegram-каналі.

"Ви сприймаєте нашу боротьбу за свободу як вашу власну. Це справді так. Адже саме зараз і саме у нас, в Україні, вирішується доля всіх нас, усіх європейців. Саме силою зброї у війні, яку розпочала Росія проти нашої держави, проти України, і одночасно – проти свободи всіх своїх сусідів, визначається те, що домінуватиме в Європі протягом найближчих десятиліть: чи це буде справедливість для кожного народу, чи Росії вдасться зробити знову головними для різних народів слова "окупація", "репресії", "депортація" ", – звернувся Зеленський до латвійців.

Також президент подякував Латвії за постачання озброєння, яке з перших днів російського вторгнення рятувало життя українців

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"Ще о 18 годині 23 лютого в Україну прибули "Стингери" з Латвії. Зброя, яку ми отримали від вас, вже з перших годин повномасштабної агресії Росії почала рятувати наших людей. Поки багато хто вагався, шукав відмовки, ви були серед тих, хто діяв, і продовжуєте допомагати нам найбільше – і в оборонній сфері, і підтримкою санкцій, і гуманітарною підтримкою, і надзвичайно теплим ставленням до наших громадян, які знайшли тимчасовий притулок у Латвії", – сказала глава держави.

Зеленський підкреслив, що Латвія без великих ресурсів робить величезний внесок, але є ті країни з величезними ресурсами для допомоги, які роблять все, аби лише пригальмувати її. Президент зазначив, що ці країни потурають російській агресії через гроші.

Він нагадав, що зараз знову звучать заяви про те, що нібито потрібно віддати Росії те, що вона хоче, для "умиротворення агресора", і зробити це хочуть за рахунок держави, на яку напали.

"У Росії відкрито говорять про те, що Україною вони не обмежаться. Їм потрібні й інші держави – країни Балтії, Польща та інші країни Європи. Саме тому ми маємо відновити повну повагу до базових цінностей на нашому континенті. Ми маємо чітко і на всіх рівнях боротися за принцип "кожен народ має значення", – наголосив Зеленський.

Латвія запропонувала провести "трибунал для Путіна"

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс запропонував провести Міжнародний трибунал з військових злочинів Росії у тих містах, які зазнали особливо жорстоких руйнувань.

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Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про громадянство, згідно з документом, тепер латвійського громадянства позбавлятимуть тих, хто підтримує війну Росії проти України.

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