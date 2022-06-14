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Зеленський назвав дії Заходу, яким не може бути виправдань

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 червня, 22:33
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За словами президента, Україні потрібна сучасна протиракетна зброя
Володимир Зеленський терміново закликає Захід надати нашій країні зброю. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський терміново закликає Захід надати нашій країні зброю. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері у вівторок, 14 червня, президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він заявив, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. За словами глави держави, у нашої країни його поки що немає в достатній кількості.

Відповідне відеозвернення Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає в достатній кількості, але саме в нашої держави й саме зараз – найбільша у Європі потреба в такій зброї", – сказав президент.

Він зазначив, що затягування з наданням зброї не може мати виправдання.

"Постійно наголошуватиму на цьому, говорячи з нашими партнерами. Перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення", – наголосив глава держави.

Зеленський додав, що цього тижня буде багато різних переговорів – і не тільки з європейськими політиками, яким до снаги надати Україні сучасні протиракетні системи.

Головне зі звернення Зеленського:

  • Сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося "підрізати крила" російським ракетам. Частину ракет, які окупанти направили проти наших міст, вдалося збити. І це – врятовані життя, інфраструктура.

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  • На жаль, є і жертви, і руйнування. Сьогодні – удар був по Львівській і Тернопільській областях.

  • Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає на достатньому рівні. Затягування з її наданням не може мати виправдань.

  • Говорив з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо про оборонну підтримку. Канада у ній серед лідерів. Вона стала першою державою, яка перевела на український рахунок в МВФ спеціальну допомогу – близько 800-т мільйонів доларів.

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  • Мав розмову з президентом Еквадору. Закликав посилювати тиск на росію для закінчення цієї війни. Ця розмова і вчорашня із президентом Гватемали стали тільки початком нашої нової політики по відношенню до Латинської Америки.

  • Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. І я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і як розподіляються засоби індивідуального захисту.

  • На сьогодні усім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати усього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання.

  • За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулось. Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше. Втрати болісні. Але потрібно триматись.

  • Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями.

  • Болісні втрати маємо і на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають

  • Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні країни. Ключова мета – звільнення Херсону, і будемо рухатись до цього крок за кроком.

  • Державними нагородами відзначені 63 військовослужбовця – за хоробрість та ефективність у захисті держави.

  • Загальна кількість відзначених нагородами – вже 18 тисяч 453.

Німеччина за два місяці не поставила Україні майже жодної зброї

Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України. У період з 30 березня до 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду.

У середині травня Німеччина направила 3000 протитанкових мін та 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. Інше німецьке постачання прибуло в Україну в середині квітня. Там були запчастини для кулеметів, запали, детонуючі шнури, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

Останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Воно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

Україна продовжує потребувати цих боєприпасів, про що неодноразово повідомляла ФРН. Канцлер Олаф Шольц публічно пообіцяв подальші поставки, але Німеччина поки що їх не зробила.

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