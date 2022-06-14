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Зеленский назвал действия Запада, которым не может быть оправданий

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 июня, 22:33
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По словам президента, Украине нужно современное противоракетное оружие
Владимир Зеленский срочно призывает Запад предоставить нашей стране оружие. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский срочно призывает Запад предоставить нашей стране оружие. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером во вторник, 14 июня, президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он заявил, что Украине нужно современное противоракетное оружие. По словам главы государства, у нашей страны его пока нет в достаточном количестве.

Соответствующее видеообращение Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. У нашего государства его пока нет в достаточном количестве, но именно у нашего государства и сейчас – самая большая в Европе потребность в таком оружии", – сказал президент.

Он отметил, что затягивание с предоставлением оружия не может иметь оправданий.

"Буду постоянно подчеркивать это, говоря с нашими партнерами. Первые запросы на противоракетные системы мы сделали задолго до полномасштабного вторжения", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что на этой неделе будет много разных переговоров – и не только с европейскими политиками, которым по силам предоставить Украине современные противоракетные системы.

Главное из обращения Зеленского:

  • Сегодня нашей противовоздушной обороне удалось "подрезать крылья" российским ракетам. Часть ракет, которые оккупанты направили против наших городов, удалось сбить. И это – спасенные жизни, инфраструктура.
  • К сожалению, есть и жертвы, и разрушения. Сегодня – удар был по Львовской и Тернопольской областям.
  • Украине нужно современное противоракетное оружие. У нашего государства его пока нет на достаточном уровне. Затягивание с его предоставлением не может иметь оправданий.
  • Говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо об оборонной поддержке. Канада в семье среди лидеров. Она стала первым государством, которое перевело на украинский счет в МВФ специальную помощь – около 800 миллионов долларов.
  • Разговаривал с президентом Эквадора. Призвал усиливать давление на Россию для окончания этой войны. Этот разговор и вчерашний с президентом Гватемалы стали только началом нашей новой политики по отношению к Латинской Америке.
  • Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом. И я ожидаю проверки логистики в армии – проверки того, что поставляется, и как распределяются средства индивидуальной защиты.
  • На сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такие поставки.
  • За прошедшие сутки в битве на Донбассе кардинальных изменений не произошло. Наиболее жестокие бои в Северодонецке и во всех городах и громадах рядом – по-прежнему. Утраты болезненные. Но нужно держаться.
  • Донбасское направление – ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели.
  • Мучительные потери имеем и на Харьковщине, где российская армия пытается усилить свои позиции. Бои за это направление продолжаются.
  • Продолжаем давить на оккупантов на юге страны. Ключевая цель – освобождение Херсона, и будем двигаться к этому шаг за шагом.
  • Государственными наградами отмечены 63 военнослужащих – за храбрость и эффективность в защите государства.
  • Общее количество отмеченных наградами – уже 18 тысяч 453.

Германия за два месяца не поставила Украине почти никакого оружия

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от немецкого правительства.

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В середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия. Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Украина продолжает нуждаться в этих боеприпасах, о чем неоднократно сообщала ФРГ. Канцлер Олаф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки, но Германия пока их не сделала.

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