Зеленський назвав кількість вбитих окупантами українських дітей

Президент попросив у Заходу підтримки, щоб зупинити загибель мирних жителів

Володимир Зеленський заявив, що список убитих окупантами українських дітей значно збільшився / Фото: Колаж: Сьогодні

Список українських дітей, вбитих російськими окупантами за час повномасштабного вторгнення, збільшився одразу на 24 прізвища – до 287.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 13 червня у відеозверненні до Американського єврейського комітету.

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"Сьогодні, коли я записую це звернення, суттєво змінилась довідка щодо загиблих. Перелік убитих наших діточок став довшим одразу на 24 прізвища. Тепер у ньому 287 пунктів. Це, мабуть, одна з найстрашніших речей, які відбуваються в час війни", – заявив він.

За словами президента, українська влада поступово дізнається, "скільки тіл окупанти закопали у братніх могилах або залишили в руїнах розбитих міст".

"Це діти, які загинули від російських ударів по Маріуполю. Тепер ми про них знаємо. Серед цих 24 дітей – хлопчик Максим. Він народився цьогоріч. Дівчинка Дар'я – теж народилася цього року. Максим і Дар'я не прожили і трьох місяців. Вони загинули разом з батьками, коли їх усіх засипало в підвалі звичайного житлового будинку, на який російський літак скинув бомбу... Скажіть мені, чому це відбувається у 2022 році? Це ж не 1940-ві роки", – підкреслив Зеленський.

Глава держави також попросив у Американського єврейського комітету підтримки у протистоянні агресії РФ:

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"Захищайте необхідність посилення санкцій проти Росії. Це вам до снаги. Допомагайте нам прискорювати постачання зброї для України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується. Знаю, що ваша допомога вже суттєва. Але ви можете використати ще більше свого впливу".

Росія масово викрадає українських дітей

Окупанти викрадають українських дітей і перевозять на свою територію. Загалом до РФ депортували понад 230 тисяч дітей, говориться в заяві української делегації в ООН.