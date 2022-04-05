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Зеленський не виключає нового нападу Росії на Україну вже за два роки навіть після мирної угоди

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5 квітня, 15:02
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Президент наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки, які зможуть захистити життя
Володимир Зеленський заявив, що Росія може знову напасти через два роки
Володимир Зеленський заявив, що Росія може знову напасти через два роки / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Росія може повторно напасти навіть після підписання мирного договору. Він зазначив, що Київ намагатиметься домовитися про такі гарантії безпеки, які зможуть захистити життя.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю українським журналістам.

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"Ми розуміємо, що навіть якщо ми з вами підпишемо найпотужнішу угоду, ми розуміємо, що через два роки Росія може повернутися. Просто розуміємо це, і якщо ми з вами приймаємо це, то відповідним чином і діємо", – зазначив президент України.

Також він згадав про розмови довкола вступу України до НАТО.

"Якщо завтра нам запропонують вступити до НАТО, завтра, не грати з нашими життями, а серйозно, – вступатимемо. Але цього не буде, на жаль. І не сталося, на жаль. Тому ми будуватимемо гарантії безпеки для нас, які можуть захистити життя", – наголосив глава держави.

Україна забезпечить свою обороноздатність

Він додав, що Україна на переговорах зазначає, що не вірить Росії.

"Коли ми будемо говорити про обороноздатність країни (на переговорах. – Ред.), то ми будемо будувати таку державу, яка спроможна захистити себе сама. Ми не можемо воювати постійно і гарантії безпеки нам потрібні", – додав президент.

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