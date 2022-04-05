Зеленский не исключает нового нападения России на Украину уже через два года даже после мирного соглашения

Президент подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, которые смогут защитить жизни

Владимир Зеленский заявил, что Россия может снова напасть через два года / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Россия может повторно напасть даже после подписания мирного договора. Он отметил, что Киев будет пытаться договориться о гарантиях безопасности, которые смогут защитить жизнь.

Об этом Зеленский сказал в интервью украинским журналистам.

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"Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться. Просто понимаем это, и если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и действуем", – отметил президент Украины.

Также он упомянул о разговорах вокруг вступления Украины в НАТО.

"Если завтра нам предложат вступить в НАТО, завтра, не играть с нашими жизнями, а серьезно, – будем вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не произошло, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь", – подчеркнул глава государства.

Украина обеспечит свою обороноспособность

Он добавил, что Украина на переговорах отмечает, что не верит России.

"Когда мы будем говорить об обороноспособности страны (на переговорах. – Ред.), то мы будем строить такое государство, которое способно защитить себя само. Мы не можем воевать постоянно и гарантии безопасности нам нужны", – добавил президент.

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