Зеленський про обмін Медведчука: ми не чуємо відповіді від Росії

Росія відмовчується на пропозицію обміняти політика Віктора Медведчука на людей з Маріуполя, який знаходиться в облозі. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. І на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов'язаний із Росією. Коли буде вирішуватися ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це показово. І це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватися з Російською Федерацією", — сказав президент.