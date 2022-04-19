Зеленский об обмене Медведчука: мы не слышим ответа от России

Россия отмалчивается на предложение обменять политика Виктора Медведчука на людей из осажденного Мариуполя. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя. И на это молчание следует обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией. Когда будет решаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. И это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с Российской Федерацией", — сказал президент.