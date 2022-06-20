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Зеленський пояснив, чому не дозволить називати "біженцями" українців за кордоном

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20 червня, 14:07
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Президент показав знімки громадян України. коли вони полишали свій дім
Зеленський назвав кількість українців, які виїхали за кордон.
Зеленський назвав кількість українців, які виїхали за кордон. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський заявив, що через повномасштабне вторгнення Росії з України виїхали понад 5 млн громадян. Однак називати їх біженцями не можна, адже вони повернуться додому після того, як в країні запанує мир.

Про таке президент заявив в своєму Teledram.

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Зеленський пообіцяв зробити все можливе, щоб російські війська пішли з території України і українці змогли потрапити додому.

"За цей час понад 5 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки та поїхати за кордон. Принципово не хочу називати їх біженцями. Вірю, що вони повернуться додому. Одразу, щойно Росія забереться з нашої землі. Одразу, щойно буде встановлений мир. Зробимо для цього все можливе", – написав президент.

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Українці, які змушені були покинути свій дім. Фото: Emilio Morenatti, Chris McGrath, Philip Cheung, Lynsey Addario, Adam Gray, Anadolu Images, Roman Pilipey, Aris Messinis.

У Луганській області відновилася масова евакуація

У жителів Луганської області більше не залишилося сил терпіти війну. Вони почали масово евакуюватися після кількох місяців наполягання на цьому місцевої влади.

"Евакуація проходить вкрай важко, бо обстріли не вщухають. Людей забирають адресно, часто потрапляючи під обстріли. Нині охочих виїхати з кожним днем стає все більше. Бо перебувати на Луганщині – це малий шанс пережити цю війну", – повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, до евакуації були залучені поліцейські, працівники ДСНС та волонтери.

Раніше в ООН заявляли, що з початку війни Росії проти України кожен шостий мешканець став внутрішнім переселенцем. Їхнє число становить майже 8 млн осіб.

Крім того, в ООН назвали шокуючі цифри жертв російської війни в Україні.

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