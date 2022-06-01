В ООН назвали шокуючі цифри жертв російської війни в Україні

Внаслідок агресії окупантів загинуло багато мирного населення

Окупанти вбивають українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Через повномасштабне вторгнення в Україну, яке Російська Федерація розпочала 24 лютого, загинули 4113 цивільних. Крім того, 4916 людей були поранені.

Про це повідомляє ООН.

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Деталі

За інформацією ООН, зокрема:

вбито 4113 осіб (1550 чоловіків, 1023 жінки, 95 дівчаток і 100 хлопчиків, а також 69 дітей та 1276 дорослих, стать яких поки що невідома);

поранені 4916 осіб (978 чоловіків, 658 жінок, 115 дівчаток та 138 хлопчиків, а також 168 дітей та 2859 дорослих, стать яких поки що невідома).

На Донбасі — 2337 убитих та 2808 поранених. В інших областях, де тривали чи тривають бойові дії, загинули 1 776 людей та ще 2 108 зазнали поранень.

Більшість жертв серед цивільного населення внаслідок, зокрема, обстрілів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів.

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Крім того, в ООН наголошують, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область) та Попасної (Луганська область).

Росія масово викрадає і вивозить українських дітей

Росія викрадає українських дітей і перевозить на свою територію. Мета окупантів – не лише захопити Україну, а й знищити українську націю. Загалом на територію Російської Федерації депортували понад 230 тисяч дітей.

Про це йдеться в заяві української делегації в ООН, яку зачитав радник постпредства України при ООН Сергій Дворник.

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За його словами, Росія намагається позбавити Україну молодого покоління.

"Викрадення щонайменше 230 тисяч українських дітей в числі 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму", – зазначив Дворник.

Він додав, що внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів українських міст загинули десятки тисяч мирних жителів, багато отримали поранення. Майже 220 тисяч людей втратили свої домівки.

Мільйони громадян були змушені покинути окуповані або постраждалі від війни території. 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами, 6,5 млн виїхали з України як біженці.

"Ми не сумніваємося, що в російських воєнних стратегіях ця криза біженців була передбачена як один з успішних результатів війни. Так само як і продовольча криза", – заявила Україна в ООН.

Дворник також констатував, що Росія цілеспрямовано нападає на українське цивільне населення в рамках своєї воєнної стратегії в стилі нацизму.

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