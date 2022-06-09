Зеленський визначив дві категорії українців і закликав до цього звикати

Зеленський наголосив на одній фундаментальній деталі

Зеленський визначив категорії українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Глава держави підбив підсумки 106-го дня війни.

Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.

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Деталі

"Зараз в Україні багато дискусій про те, якою має бути економічна політика держави і в час війни, і тоді, коли повернемо мир. Хочу підкреслити одну деталь. Фундаментальну. Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини: ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист. І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, це не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб у країні залишалася тіньова частина економічного життя. Якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить. Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей у нашій країні на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інституцій", — зазначив президент.

Зеленський назвав дуже велику помилку Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія від свого бажання стати монополістом на ринку зерна лише програє. Влада РФ думає виключно як політики, а не як менеджери.

"Це так не працює, це інший бізнес. Ти можеш заповнити замість України той чи інший ринок з точки зору зерна. З Єгиптом, або з іншими державами, які є імпортерами нашої продукції. Але потім, коли все це розблокується, ми запропонуємо Єгипту інші ціни, вони будуть менші, ніж ціни на зерно, яке є у Росії, і знов держава перейде до тих, де вигідно", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що такі дії з боку Росії є дуже великою помилкою, оскільки це призведе до харчового геноциду у багатьох країнах світу.

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Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський ввів санкції проти Путіна. Крім того, ми писали, що глава держави назвав епіцентр битви за Донбас.