Зеленський назвав дуже велику помилку Росії

Росія не обдумує свої рішення, які можуть стати фатальними для світу

Зеленський розповів, до чого може призвести помилка РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир заявив, що Росія від свого бажання стати монополістом на ринку зерна лише програє. Влада РФ думає виключно як політики, а не як менеджери.

Про це глава держави сказав під час виступу на Yale CEO Summit.

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"Це так не працює, це інший бізнес. Ти можеш заповнити замість України той чи інший ринок з точки зору зерна. З Єгиптом, або з іншими державами, які є імпортерами нашої продукції. Але потім, коли все це розблокується, ми запропонуємо Єгипту інші ціни, вони будуть менші ніж ціни на зерно, яке є у Росії, і знов держава перейде до тих, де вигідно", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що такі дії з боку Росії є дуже великою помилкою, оскільки це призведе до харчового геноциду у багатьох країнах світу.

Чому РФ бігає від переговорів з Україною?

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація не сяде за стіл переговорів з Україною поки відчуває свою силу. Потрібно надалі тиснути на країну-окупанта.

"Кут глухий лише тоді, коли сторони не хочуть розв'язувати проблему. Є дві сторони: Україна, навколо якої об'єднаний світ, і Росія, яка варварськи захоплює чужі території. І якщо хоча б одна сторона хоче розв'язати цю проблему, ми точно її розв'яжемо. Бажання РФ сісти за стіл переговорів і дипломатичним шляхом, без вбивств і знущань, розв'язати рішення цієї війни ми не бачимо. Чому? Тому що вона відчуває ще поки що силу", — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що світ може допомогти послабити РФ потужною санкційною політикою.

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"Не можна ввести половину (санкцій, — ред.) і чекати результату – як ще Росія омине ті чи інші санкції. Потрібно потужно в цьому плані працювати, іноді втрачаючи ті чи інші гроші. Але це тимчасово. І це ви зрештою не втратите, адже ви заробляєте головне — незалежність", — сказав президент.

За його словами, жодна країна світу не повинна диктувати всьому світу правила й маніпулювати його в енергетичній, продовольчій сфері.

"А що далі? Далі Польща, країни Прибалтики, Європа – ракетні удари. Далі буде те саме і в бізнесі. І ви це чудово знаєте. Апетит у держави, яка порушила міжнародний закон та нашу територіальну цілісність, великий… Вона потім і вам почне диктувати умови, як займатися бізнесом, з ким, з якими державами мати бізнес-відносини, а з якими ні", — додав глава держави.

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