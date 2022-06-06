Зеленський відреагував на видачу громадянства Невзорову

Президент заявив, що Україна має хитати Росію

Володимир Зеленський зазначив, що Невзоров хотів залишити громадянство Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський журналіст Олександр Невзоров подався на українське громадянство. Водночас він зазначив, що Невзоров підтримує нашу країну.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, пише "Суспільне".

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Громадянство Невзорова

"Я знаю, що він (Невзоров – ред.) хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову, він є у списках", – сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент заявив, що якщо Україна може "хитати Росію, то треба це робити":

"Я вважаю, що це наша зброя теж – люди будь-якого громадянства, які виступають за Україну".

Нагадаємо, раніше джерело в Кабміні повідомило "Сьогодні", що Олександр Невзоров та його дружина Лідія набули українського громадянства згідно з Указом президента від 21 травня. Але, як стало відомо, цей указ – закритий.

Як уточнили нам джерела в Офісі президента, згідно з Законом про захист персональних даних, заборонено розголошувати інформацію про надання чи позбавлення громадянства особи без її згоди.

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