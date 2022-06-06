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Зеленский отреагировал на выдачу гражданства Невзорову

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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6 июня, 17:14
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Президент заявил, что Украина должна качать Россию
Владимир Зеленский отметил, что Невзоров хотел оставить гражданство России.
Владимир Зеленский отметил, что Невзоров хотел оставить гражданство России. / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский журналист Александр Невзоров подался на украинское гражданство. При этом он отметил, что Невзоровподдерживает нашу страну.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами, пишет "Суспильне".

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Гражданство Невзорова

"Я знаю, что он (Невзоров – ред.) хотел оставить гражданство РФ, потому что поддерживает Украину. У нас был об этом разговор, он есть в списках", – сказал Владимир Зеленский.

В то же время президент заявил, что если Украина может "качать Россию, то нужно это делать":

"Я считаю, что это наше оружие тоже – люди любого гражданства, которые выступают за Украину".

Напомним, ранее источник в Кабмине сообщил "Сегодня", что Александр Невзоров и его жена Лидия приобрели украинское гражданство согласно Указу президента от 21 мая. Но, как стало известно, этот указ закрыт.

Как уточнили нам источники в Офисе президента, согласно Закону о защите персональных данных, запрещено разглашать информацию о предоставлении или лишении гражданства лица без его согласия.

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