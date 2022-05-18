Зеленський підписав Указ про продовження воєнного стану в Україні

Також президент України продовжив загальну мобілізацію

Володимир Зеленський продовжив воєнний стан. Фото: УНІАН, колаж "Сьогодні"

В Україні продовжили воєнний стан. Цього разу на 90 днів. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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"Володимир Зеленський підписав указ про продовження воєнного стану на 90 днів – з 24 травня до 23 серпня", – йдеться у заяві.

Указ президента України про воєнний стан

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Загальну мобілізацію в Україні також продовжили. Президент підписав відповідний указ на 90 днів. Так само, як і воєнний стан.

Указ Зеленського про мобілізацію

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