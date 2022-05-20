Росія атакувала ракетами Полтавщину

Російські військові вдарили ракетами по Полтавській області. "Приліт" зафіксовано у Лубенській громаді. Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Інформацію про постраждалих та руйнування встановлюємо. Деталі – згодом", - написав він.
Згодом Лунін уточнив, що на щастя, постраждалих немає.
Вибухи по всій Україні
Вранці 20 травня було чутно вибухи у Житомирській, Київській та Хмельницькій областях. За попередніми даними, у деяких регіонах крилаті ракети збила ППО.
Різні Telegram-канали пишуть, що у Київській області, попередньо у Фастові, ППО збила крилату ракету. Уламки впали на житлові будинки.
"У Києві спрацювала ППО, але ситуація контрольована", – заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Також чутно вибухи у Хмельницькій області. Але глава ОВА Сергій Гамалій спростував інформацію про вибухи.
Крім того, повідомляють про три влучення у місто Малин Житомирської області. Як стало відомо, окупанти завдали ракетного удару по залізниці.