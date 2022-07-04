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Зеленський привітав Байдена і всіх американців з важливим святом

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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4 липня, 11:25
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Президент України заявив, що цінує лідерську допомогу США
Володимир Зеленський привітав США з Днем незалежності
Володимир Зеленський привітав США з Днем незалежності / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати Америки відзначають державне свято – День незалежності. Американців, зокрема, привітав президент України Володимир Зеленський.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Спільні цінності"

"Вітаю народ США і президента Джо Байдена з Днем незалежності! Бажаю дружньому народу 🇺🇸США миру та процвітання. Ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у захисті Україною спільних цінностей – свободи, демократії та незалежності", – заявив він.

Як зазначається, День незалежності США – це державне свято США, яке відзначається щороку 4 липня і є федеральним вихідним днем. Свято встановлене на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.

Раніше Державний департамент США привітав Білорусь з Днем незалежності. У посланні білоруському народу держсекретар Ентоні Блінкен нагадав про 1200 політв'язнів, які стали жертвами мінського режиму.

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