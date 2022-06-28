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Зеленський у День Конституції нагадав українцям, за що бореться країна

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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28 червня, 10:44
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Глава держави зазначив, що Україна має довгу правову історію, а перемога вже не за горами
Володимир Зеленський (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції. Перші три статті Основного Закону проголошують, що України є суверенною та незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Її суверенітет поширюється на всю територію, а людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

"Ми ухвалили Основний Закон держави 26 років тому. 26 років по тому захищати свою державу для нас – основний закон. Чому? Відповідь є у преамбулі Конституції. Засади, в ній ухвалені, є засадами нашої боротьби зараз, і вони пояснюють, чому і за що ми б’ємося. Це право українського народу на самовизначення", – наголосив глава держави у своєму відеозверненні.

Президент додав, що Конституція України – наш детальний портрет, а її норми допомагають розшифрувати генетичний код нашої нації і знайти відповіді на два головні питання: що таке Україна та хто такі українці.

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Він підкреслив, що суверенітет нашої держави поширюється на всю територію, а наша територія в межах певних кордонів є цілісною та недоторканною, тому наш народ у всіх частках країни героїчно бореться за ці принципи та другу статтю нашої Конституції.

"Для нас норма – захищати це. Для нас норма – захищати інші норми. Земля – це основне національне багатство. Ми будемо битися за кожен метр нашої землі до останнього ковтка повітря. Бо змінювати конституційний лад в Україні може тільки народ. Ніхто не може узурпувати державну владу. У нас право на протест, зібрання та демонстрації – це конституційна стаття, а в когось – кримінальна", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що державні символи для українців мають не формальний характер, а є спадщиною поколінь. Так само, як і мова та звичай поважати інші народи та мови.

"Окупант чекав на гостинний прийом, а отримав шалений спротив. Зустріч не хлібом-сіллю, а "Стугною" і "Джавелінами", "Байрактаром" і "Нептуном", "Вільхою" і "Хаймарсами". Наш спротив триває вже 125 днів. Для світу це восьме диво, для ворога – дев'ятий вал, а для нас – 17-та стаття Конституції України. Захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Ми не маємо іншого вибору, ніж захищати свій вибір. Наш обов’язок – захищати наші права. Права, гарантовані Конституцією. Невід'ємне право на життя, яке Росія порушила десятки тисяч разів і відняла десятки тисячі життів. Це недоторканність житла, яку щодня й щоночі порушують її ракети, бомби та кулі... За все це ми воюємо сьогодні. Щоб відстояти, визволити й відновити. Щоб наші майбутні покоління мали права, наше покоління не має права здатися", – додав президент.

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День Конституції України в режимі воєнного стану

У вівторок, 28 червня, в Україні державне свято – День Конституції. Цього року значуща в історії країни дата відзначається у режимі воєнного стану. Тоді, 1996 року, ухваленням Конституції було закріплено правові засади незалежної України, її суверенітет та територіальну цілісність. Сьогодні, 2022 року, українці хоробро боронять свої території та захищають суверенітет країни, на які зазіхнув сусіда-агресор.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, хто керує процесом визволення українських полонених.

Також нагадаємо, Зеленський на саміті G7 заявив, коли він чекає на кінець війни в Україні.

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