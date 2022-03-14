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Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан: на який термін

Світлана Кузьменко Світлана Кузьменко Випускова редакторка
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14 березня, 23:25
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Перший указ передбачав, що воєнний стан триватиме до 24 березня
Всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі — зазначив Зеленський
Всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі — зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити строк дії воєнного стану на всій території України.

Глава держави вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про затвердження указу щодо продовження режиму воєнного стану із 05:30 ранку 26 березня – ще на 30 днів. Документ з назвою "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" оприлюднений на офіційному сайті Верховної Ради.

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Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту за підписом секретаря РНБО Олексія Данилова, прожовжити дію воєнного стану потрібно у зв'язку з триваючою агресією Російської Федерації проти України.

"Реалізація указу... сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття військової агресії Російської Федерації проти України", – такі результати ухвалення документу прогнозує секретар РНБО.

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Як повідомляв "Сегодня", про введення воєнного стану в Україні у зв'язку з нападом Росії заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців рано вранці 24 лютого. За кілька годин Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроєкт. Воєнний стан був запроваджений з 05 години 30 хвилин строком на 30 діб.

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