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Зеленский предложил Раде продлить военное положение: на какой срок

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко Выпускающий редактор
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14 марта, 23:25
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Первый указ предусматривал, что военное положение продлится до 24 марта
Везде, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны — отметил Зеленский
Везде, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны — отметил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить срок действия военного положения на всей территории Украины.

Глава государства внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об утверждении указа о продлении режима военного положения с 05:30 утра 26 марта – еще на 30 дней. Документ под названием "О продлении срока действия военного положения в Украине" обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту за подписью секретаря СНБО Алексея Данилова, продлить действие военного положения нужно в связи с продолжающейся агрессией Российской Федерации против Украины.

"Реализация указа... будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение военной агрессии Российской Федерации против Украины", - такие результаты принятия документа прогнозирует секретарь СНБО.

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Как сообщал "Сегодня", о введении военного положения в Украине в связи с нападением России заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам рано утром 24 февраля. Через несколько часов Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект. Военное положение было введено с 05 часов 30 минут сроком на 30 суток.

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