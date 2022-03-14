Первый указ предусматривал, что военное положение продлится до 24 марта

Везде, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны — отметил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить срок действия военного положения на всей территории Украины.

Глава государства внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об утверждении указа о продлении режима военного положения с 05:30 утра 26 марта – еще на 30 дней. Документ под названием "О продлении срока действия военного положения в Украине" обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

Реклама

Далее по теме Зеленский предложил Раде продлить военное положение: на какой срок

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту за подписью секретаря СНБО Алексея Данилова, продлить действие военного положения нужно в связи с продолжающейся агрессией Российской Федерации против Украины.

"Реализация указа... будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение военной агрессии Российской Федерации против Украины", - такие результаты принятия документа прогнозирует секретарь СНБО.

Реклама

Как сообщал "Сегодня", о введении военного положения в Украине в связи с нападением России заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам рано утром 24 февраля. Через несколько часов Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект. Военное положение было введено с 05 часов 30 минут сроком на 30 суток.