Зеленський попередив Європу, як Москва буде бити

Цей тиждень буде дуже важливим як для України, так і для Євросоюзу

Від Росії варто очікувати посилення ворожої активності/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав черговий відеозвернення до українців. Він підбив підсумки 116-го дня війни.

Відео опублікували на каналі офісу президента у YouTube.

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Що сказав президент?

"Завтра починається історичний тиждень. Один із найважливіших за весь час від 1991 року. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидата для України. І в такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально — показово. І не тільки проти України, а й проти Європи. Готуємося. Попереджаємо партнерів. І дякуємо всім, чия сила сьогодні — це наша перемога завтра", — зазначив президент.

Зеленський дав обіцянку окупованому Півдню

Південні регіони країни українці нікому не віддадуть, всі окуповані території РФ будуть повернуті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, яке він записав у поїзді, повертаючись із півдня країни.

Він розповів, що провів наради з військовими та посадовими особами, які відповідають за оборону і в Миколаєві, і в Одесі. Також заслухав доповіді про руйнування, які вони зазнали від російських ударів. За словами Зеленського, втрати значні: багато зруйнованих житлових будинків, порушено громадянську логістику, багато соціальних питань.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Україна скасовує безвізовий режим із Росією Також ми писали, що Зеленський закликав Європу стати повністю незалежною від Росії