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Зеленський дав обіцянку окупованому Півдню: головні заяви влади 19 червня

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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19 червня, 14:01
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Генштаб та влада областей України розповіли про ситуацію
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні триває 116-й день повномасштабної війни з Росією. Президент Володимир Зеленський побував на півдні України та записав за підсумками поїздки звернення до українців. Тим часом у Генштабі розповіли, що відбувається на лінії фронту. Голови кількох обласних ОВА повідомили про обстріли та описали наслідки російських атак.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за ранок 19 червня.

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Зеленський висловився про окупований південь

Південні регіони країни українці нікому не віддадуть, всі окуповані території РФ будуть повернуті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, яке він записав у поїзді, повертаючись із півдня країни.

Він розповів, що провів наради з військовими та посадовими особами, які відповідають за оборону і в Миколаєві, і в Одесі. Також заслухав доповіді про руйнування, які вони зазнали від російських ударів. За словами Зеленського, втрати значні: багато зруйнованих житлових будинків, порушено громадянську логістику, багато соціальних питань.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили кілька атак ворога, який намагається йти на штурм під Сєвєродонецьком та Бахмутом. Також війська РФ обстрілюють позиції ЗСУ по всій лінії фронту, захисники України завдають ворогові втрати у відповідь. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об'єктів на території України, продовжують інформаційні вкидання щодо розташування військових підрозділів у школах, лікарнях та церквах.

У Чорному морі в готовності до ракетних атак знаходяться 2 кораблі та 3 підводні човни Росії. У регіоні триває контрдиверсійна робота, Сили оборони проводять заходи бойової підготовки, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

З початку військового вторгнення на території України загинуло 33 600 російських солдатів. За останню добу окупанти зазнали величезних втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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Російські військові в окупованому Маріуполі ховають свою бойову техніку між будинками мирних жителів. Тим часом у Росії блогери закликають простих росіян на війну в Україні. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Обстріли міст

У Києві та Київській області вранці 19 червня було чути два вибухи. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, за попередньою інформацією, у регіоні спрацювала система ППО, яка збила ворожу ракету у небі.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти вночі обстріляли Лисичанськ, Борівське та Устинівку. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетний удар у районі Верхньокам'янки.

У Новомосковському районі Дніпропетровської області після ракетного удару вибухнув резервуар з пальним. Унаслідок цього загинуло двоє людей, постраждали понад 10. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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