Зеленський присвоїв звання Герой України 15 військовим

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України 15 солдатам і офіцерам. Трьох воїнів нагородили посмертно.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Деталі
Президент України підписав указ №179/2022. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
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- Корнійчуку Богдану Сергійовичу — лейтенанту (посмертно);
- Кулику Сергію Григоровичу — штаб-сержанту (посмертно);
- Максишку Денису Костянтиновичу — старшому лейтенанту (посмертно).
Також звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
- Бандарю Владиславу Юрійовичу — старшому лейтенанту;
- Барановському Сергію Анатолійовичу — полковнику;
- Бурковському Сергію Вікторовичу — підполковнику;
- Голішевському Івану Леонідовичу — підполковнику;
- Гришаку Роману Геннадійовичу — штаб-сержанту;
- Гуралю Віталію Олеговичу — капітану;
- Дикуну Ігорю Володимировичу — молодшому лейтенанту;
- Дрогомирецькому Роману Юрійовичу — капітану;
- Кравченку Артуру Андрійовичу — старшому лейтенанту;
- Любарцю Миколі Олександровичу — капітану;
- Михайлюку Юрію Володимировичу — капітану;
- Шматалюку Євгену Вікторовичу — майору.
Зеленський надав ще чотирьом містам статус "Місто-Герой"
Ще чотири українські населені пункти набули статусу "Місто-Герой". Це Буча та Ірпінь Київської області, Охтирка Сумської області та Миколаїв.
"Підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було б відзначити нагородами та присвоїти звання Героя мільйонам наших людей. Вам – усім українцям та українкам, які роблять все, що можуть, для нашої перемоги там, де ви є. Я вдячний кожному та кожній з вас", – сказав президент України Володимир Зеленський.