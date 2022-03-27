Зеленский присвоил звание Герой Украины 15 военным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины 15 солдатам и офицерам. Трех воинов наградили посмертно.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Президент Украины подписал указ №179/2022. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
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- Корнейчуку Богдану Сергеевичу — лейтенанту (посмертно);
- Кулику Сергею Григорьевичу — штаб-сержанту (посмертно);
- Максишку Денису Константиновичу — старшему лейтенанту (посмертно).
Также звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
- Бандарю Владиславу Юрьевичу — старшему лейтенанту;
- Барановскому Сергею Анатольевичу — полковнику;
- Бурковскому Сергею Викторовичу — подполковнику;
- Голишевскому Ивану Леонидовичу — подполковнику;
- Гришу Роману Геннадьевичу — штаб-сержанту;
- Гуралю Виталию Олеговичу — капитану;
- Дикарю Игорю Владимировичу — младшему лейтенанту;
- Дрогомирецкому Роману Юрьевичу — капитану;
- Кравченко Артуру Андреевичу — старшему лейтенанту;
- Любарцу Николаю Александровичу — капитану;
- Михайлюку Юрию Владимировичу — капитану;
- Многолетний Евгений Викторович — майору.
Зеленский присвоил еще четырем городам статус "Город-Герой"
Еще четыре украинских населенных пункта получили статус "Город-Герой". Это Буча и Ирпень Киевской области, Ахтырка Сумской области и Николаев.
"Подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звание Героя миллионам наших людей. Вам – всем украинцам и украинкам, которые делают все, что могут, для нашей победы там, где вы есть. Я благодарен каждому и каждой из вас", — сказал президент Украины Владимир Зеленский.