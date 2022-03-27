Зеленский присвоил звание Герой Украины 15 военным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины 15 солдатам и офицерам. Трех воинов наградили посмертно.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Президент Украины подписал указ №179/2022. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Также звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Еще четыре украинских населенных пункта получили статус "Город-Герой". Это Буча и Ирпень Киевской области, Ахтырка Сумской области и Николаев.

"Подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звание Героя миллионам наших людей. Вам – всем украинцам и украинкам, которые делают все, что могут, для нашей победы там, где вы есть. Я благодарен каждому и каждой из вас", — сказал президент Украины Владимир Зеленский.