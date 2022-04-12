Зеленський присвоїв звання Герой України п'ятьом захисникам

Наші янголи-охоронці

Ніна Кваша – старший солдат військової медицини. Маючи медичну освіту та сильну волю, вона вирішила, що буде корисною на фронті. З перших днів війни добровольцем вступила до лав ЗСУ, де стала бойовим медиком 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. За свою вдачу та безстрашність отримала позивний Амазонка. Загинула під Гостомелем, рятуючи бійців під ворожим вогнем. Їй було лише 23…