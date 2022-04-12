Зеленский присвоил звание Герой Украины пятерым защитникам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины пятерым защитникам Украины, среди них одному — посмертно.
Указ появился на сайте президента Украины.
Подробности
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
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- Люташину Андрею Александровичу – майору (посмертно).
Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
- Ивчуку Виктору Михайловичу – полковнику медицинской службы;
- Пасечнику Олегу Викторовичу – капитану;
- Слесаренко Александру Петровичу – полковнику медицинской службы;
- Цыганкову Вячеславу Андреевичу – подполковнику.
Зеленский рассказал о первой женщине-Герое Украины, которой присвоили звание посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении государственных наград военным ВСУ. При этом звания Герой Украины впервые удостоилась женщина, которой оно было присвоено посмертно.
Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" сержанту Дерусовой Инне Николаевне посмертно.
Она была старшим боевым медиком и с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области. Женщина спасла более 10 украинских военнослужащих и погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым бойцам ВСУ.