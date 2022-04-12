Зеленский присвоил звание Герой Украины пятерым защитникам

Одному военному присвоили звание посмертно

Зеленский подписал указ о присвоении Героя Украины пятерым защитникам Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины пятерым защитникам Украины, среди них одному — посмертно.

Указ появился на сайте президента Украины.

Реклама

Подробности

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Люташину Андрею Александровичу – майору (посмертно).

Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Ивчуку Виктору Михайловичу – полковнику медицинской службы;

Пасечнику Олегу Викторовичу – капитану;

Слесаренко Александру Петровичу – полковнику медицинской службы;

Цыганкову Вячеславу Андреевичу – подполковнику.

Зеленский рассказал о первой женщине-Герое Украины, которой присвоили звание посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении государственных наград военным ВСУ. При этом звания Герой Украины впервые удостоилась женщина, которой оно было присвоено посмертно.

Реклама

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" сержанту Дерусовой Инне Николаевне посмертно.

Она была старшим боевым медиком и с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области. Женщина спасла более 10 украинских военнослужащих и погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым бойцам ВСУ.

Читайте также