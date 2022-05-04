Зеленський просить ООН про евакуацію поранених з "Азовсталі"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Він попросив посприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.
Про це повідомили в Офісі президента.
Деталі
Зеленський подякував генеральному секретарю за його зусилля з евакуації українських громадян із "Азовсталі". Крім того, він проінформував Гутерреша про успішне проведення першого етапу, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 людину, та висловив сподівання на успішне продовження евакуаційної операції, яка ще триває.
Далі по темі
Глава держави подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які продемонстрували можливість досягнення прогресу в найскладніших гуманітарних кризах.
"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими", – зазначив Зеленський.
Президент звернувся до Генсека ООН з проханням сприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.
"Під загрозою – життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їхньому порятунку", – сказав глава держави.
Окупанти намагаються штурмувати "Азовсталь"
"РФ продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь". Були спроби штурмових дій. Періодично продовжуються артилерійські, ракетно-бомбові удари з авіації", – повідомили в Генштабі ЗСУ.
Росія також намагається проводити у місті фільтраційні заходи:
"Є спроби, є факти вивезення населення на територію РФ – причому примусово, без їхньої згоди. І це, друзі, у ХХІ столітті. Це злочини, які РФ здійснює станом на сьогодні".
При цьому джерела "Української правди" повідомили, що окупанти вже другий день штурмують завод "Азовсталь". Штурм розпочався у вівторок, 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.
Зазначається, що сьогодні, 4 травня, росіяни прорвалися на завод, який раніше бомбили і обстрілювали. На "Азовсталі" точаться важкі бої. Зв'язків з українськими бійцями немає.
«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»