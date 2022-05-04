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Зеленский просит ООН об эвакуации раненых из "Азовстали"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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4 мая, 22:28
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Глава государства созвонился с генсеком ООН
Зеленский обратился к Гутерришу/Фото: REUTERS/Maxim Shemetov, коллаж: "Сегодня"
Зеленский обратился к Гутерришу/Фото: REUTERS/Maxim Shemetov, коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Он попросил помочь в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

Об этом сообщили в офисе президента.

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Зеленский поблагодарил генерального секретаря за его усилия по эвакуации украинских граждан из "Азовстали". Кроме того, он проинформировал Гутерриша об успешном проведении первого этапа, во время которого из "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение продолжающейся эвакуационной операции.

Глава государства поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста, которые продемонстрировали возможность достижения прогресса в самых сложных гуманитарных кризисах.

"О роли ООН и МККК в этом узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут быть действенными", – отметил Зеленский.

Президент обратился к Генсеку ООН с просьбой оказать содействие в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

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"Под угрозой – жизнь остающихся там людей. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении", – сказал глава государства.

Оккупанты пытаются штурмовать "Азовсталь"

"РФ продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". Были попытки штурмовых действий. Периодически продолжаются артиллерийские, ракетно-бомбовые удары с авиации", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Россия также пытается проводить в городе фильтрационные мероприятия:

"Есть попытки, есть факты вывоза населения на территорию РФ – причем принудительно, без их согласия. И это, друзья, в XXI веке. Это преступления, которые РФ осуществляет по состоянию на сегодняшний день".

При этом источники "Украинской правды" сообщили, что оккупанты уже второй день штурмуют завод "Азовсталь". Штурм начался во вторник, 3 мая, после частичной эвакуации мирных жителей с завода.

Отмечается, что сегодня, 4 мая, россияне прорвались на завод, который до этого бомбили и обстреливали. На "Азовстали" идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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