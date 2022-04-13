Зеленський просить увесь світ терміново допомогти зброєю Україні. Перелік

Росія не має наміру зупинятися в Україні, впевнений український лідер

Щоб продовжувати захищати світ від російської агресії, Україні потрібно більше зброї. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян всього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про потреби України, які допоможуть зупинити війну. Відповідне відеозвернення український лідер опублікував на своїй сторінці у Facebook у середу, 13 квітня.

"Різні експерти говорили, що Україна не протримається більше тижня, якщо Росія вторгнеться. Нам не лише вдалося зупинити російську армію – ми їх відкинули! Але наша війна ще далеко не закінчена. Це був лише перший раунд. Путін та його армія змінюють свою стратегію. Вони посилюють свої війська, щоб ще сильніше натиснути на Харків та весь Донбас, включаючи Маріуполь", – сказав Зеленський.

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Президент України наголосив, що Росія не має наміру зупинятися в Україні.

"Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України. Тому або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок та дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", – наголосив Зеленський.

Український лідер зазначив, що для того щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібний конкретний список зброї.

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"Нам терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки", – сказав Зеленський.

Так, за словами президента, Україні терміново потрібні:

артилерійські установки (калібр 155 мм) та боєприпаси;

артилерійські снаряди (калібр 152 мм);

реактивні системи залпового вогню: "Град", "Ураган" або американський M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);

танки (Т-72, ​​американські або німецькі аналоги);

системи ППО (С-300, "Бук" або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);

бойова авіація.

"Ми просимо весь світ об'єднатися та допомогти нам у боротьбі з жорстокою агресією. Дайте Україні зброю зараз, щоб разом перемогти це зло", – резюмував Зеленський.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Німеччині пообіцяли надати важке озброєння Україні.

Також ми інформували, що США мають намір надати Україні "зброю, яка їй потрібна" для захисту від Росії.