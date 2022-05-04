Зеленський розповів, що допоможе уникнути війн у майбутньому

Для ефективної реакції світу на агресію РФ необхідно три речі, президент назвав які

Президент України Владимир Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit розповів про те, що може попередити війни в майбутньому на прикладі нашої країни та відповідь міжнародної спільноти.

Про це повідомляє Офіс президента у Telegram-каналі.

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"Всі потенційні агресори світу, які хотіли б підкорити сусідів, або зруйнувати чиїсь кордони, зараз вони дивляться на приклад Росії і бачать, як відреагує цивілізований світ. Якщо вони почнуть, не дай Боже, ту, чи іншу агресію. Тому, ефективна реакція світу на російську агресію – це найбільш реальний із можливих заходів запобігання майбутнім війнам", – розповів президент.

За його словами, ефективну реакцію світу на збройну російську агресію можуть забезпечити:

повна ізоляція агресора, насамперед економічна;

достатня допомога Україні, щоб вистояти в цій війні і зберегти свободу;

відновлення зруйнованого війною.

"Коли це буде, і Росія, і кожен інший потенційний агресор побачать, що війна не допомагає нічого досягти", – підкреслив глава держави.

Коли закінчиться війна

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що українцям слід налаштуватися на тривалі бойові дії. Гаряча фаза війни може закінчитися за чотири-п'ять місяців. За словами експерта, звільнення територій відбуватиметься повільніше, ніж уявляють громадяни.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що після 9 травня точно буде відомо, як довго триватиме війна України з Росією. Якщо РФ проведе гучний парад, то вони готові до тривалої та виснажливої війни.

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Путін перейшов до плану "Б"

Окупанти не змогли провести бліцкриг із захоплення України та її столиці. Тому президент РФ Володимир Путін перейшов до плану "Б" у війні проти нашої країни.

Експрем'єр Арсеній Яценюк зазначив, що РФ почала перегрупування своєї армії. Вона може надати Путіну шанс захопити невелику частину території на Сході.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що війна, яку Путін веде проти України, закінчиться фатально для нього.