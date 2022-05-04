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Зеленський розповів, що допоможе уникнути війн у майбутньому

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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4 травня, 11:58
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Для ефективної реакції світу на агресію РФ необхідно три речі, президент назвав які
Президент України Владимир Зеленський
Президент України Владимир Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit розповів про те, що може попередити війни в майбутньому на прикладі нашої країни та відповідь міжнародної спільноти.

Про це повідомляє Офіс президента у Telegram-каналі.

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"Всі потенційні агресори світу, які хотіли б підкорити сусідів, або зруйнувати чиїсь кордони, зараз вони дивляться на приклад Росії і бачать, як відреагує цивілізований світ. Якщо вони почнуть, не дай Боже, ту, чи іншу агресію. Тому, ефективна реакція світу на російську агресію – це найбільш реальний із можливих заходів запобігання майбутнім війнам", – розповів президент.

За його словами, ефективну реакцію світу на збройну російську агресію можуть забезпечити:

  • повна ізоляція агресора, насамперед економічна;
  • достатня допомога Україні, щоб вистояти в цій війні і зберегти свободу;
  • відновлення зруйнованого війною.

"Коли це буде, і Росія, і кожен інший потенційний агресор побачать, що війна не допомагає нічого досягти", – підкреслив глава держави.

Коли закінчиться війна

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що українцям слід налаштуватися на тривалі бойові дії. Гаряча фаза війни може закінчитися за чотири-п'ять місяців. За словами експерта, звільнення територій відбуватиметься повільніше, ніж уявляють громадяни.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що після 9 травня точно буде відомо, як довго триватиме війна України з Росією. Якщо РФ проведе гучний парад, то вони готові до тривалої та виснажливої війни.

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Путін перейшов до плану "Б"

Окупанти не змогли провести бліцкриг із захоплення України та її столиці. Тому президент РФ Володимир Путін перейшов до плану "Б" у війні проти нашої країни.

Експрем'єр Арсеній Яценюк зазначив, що РФ почала перегрупування своєї армії. Вона може надати Путіну шанс захопити невелику частину території на Сході.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що війна, яку Путін веде проти України, закінчиться фатально для нього.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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