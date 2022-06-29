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Зеленський розповів, що Україна чекає від країн НАТО

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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29 червня, 15:16
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Президент закликав країни – члени Альянсу допомогти Україні закінчити війну з Росією
Зеленський звернувся до країн НАТО
Зеленський звернувся до країн НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна, як і всі країни НАТО, зацікавлена в тому, щоб у світі були стабільність і мир. Про це заявив президент Володимир Зеленський, звертаючись до лідерів НАТО, повідомляє офіційний Telegram-канал глави держави.

"Саміт НАТО в Мадриді. Цілі України абсолютно збігаються з цілями Альянсу. Ми зацікавлені в безпеці та стабільності на Європейському континенті, у світі. Ми зацікавлені, щоб життя народів визначалося не горезвісною мюнхенською промовою одного лідера, а міжнародним правом. Ми зацікавлені, щоб не було, жодних "сірих" зон і територій тотальної війни, де не залишається нічого, крім руїн. Так само й НАТО в цьому зацікавлене", – розповів президент.

Зеленський зазначив, що всі мають спільними зусиллями допомогти Україні закінчити цю війну перемогою на полі бою, тобто дати по-справжньому сильну відповідь на дії Росії.

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Блокування українських портів та продовольча криза

За словами президента України, блокуючи порти Росія хоче домогтися не лише голоду, а й хаосу.

"...Так само з продовольчою кризою, блокуванням українських портів, з голодом, який Росія провокує. Що є справжньою мішенню? Ви. Так само голод це інструмент, це засіб. А справжня мета – це хаос, це тиск на вас, це нові хвилі міграції до Європи", – сказав Зеленський.

Допомога від Альянсу

Глава української держави закликав Альянс допомогти у війні з Росією, оскільки часу у України чекати просто немає.

"Зараз ви приймаєте стратегію Альянсу – це насамперед стратегія безпеки ваших товариств, ваших держав. Стратегія на десять років. Вже 126 днів повномасштабного вторгнення в Україну. Крилаті ракети, тортури, вбивства дітей, зґвалтування жінок... У нас немає 10 років. Чи є вони у вас? Чи справді ви у цьому впевнені?", – звернувся Президент України Володимир Зеленський до лідерів країн НАТО.

Саміт НАТО, чого очікувати

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