Зеленський розповів, для чого РФ мобілізує свої сили

РФ має плани у війні проти нашої країни

Зеленський розповів про плани окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія мобілізує сили задля того, щоб зірвати європейський рух України.

Про це глава держави сказав під час звернення до українців.

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"Дуже важливо, що зараз – за кілька тижнів – ми очікуємо відповідь Європейського Союзу щодо питання про статус кандидата для України. Ми дуже очікуємо. І я вдячний усім, хто вже висловився на підтримку нашої держави, на підтримку кандидатства. Зокрема й у відповідь на мої запитання у зверненнях до парламентів різних держав, форумів, студентських та експертних спільнот, людей на площах різних європейських міст, які мітингували на підтримку України, на підтримку нашого народу. Маємо розуміти, що Росія зараз мобілізувала всі свої сили, щоб зірвати європейський рух України. І кожен інструмент – а особливо публічні дискусії й заклики – має бути задіяний на повну", — сказав Зеленський.

Чим закінчиться війна РФ проти України?

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна, яку 24 лютого розв'язала Росія проти України, "закінчиться за столом переговорів". Про це він сказав після зустрічі з президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні.

"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто маємо бути готовими до довгострокової перспективи", — сказав Столтенберг.

Генсек додав, що це перетворилося на "війну на виснаження", де українці "платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою", але "Росія зазнає ще більших втрат". Також він похвалив США за лідерство та підтримку України, а також лідерство у підтримці Трансатлантичного альянсу. За його словами, підтримка США "змінює ситуацію на полі бою щодня".

"Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся в Україну, але він отримує більше", — додав Столтенберг.

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