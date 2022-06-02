Зеленський: Почали працювати над новими санкційними пакетами проти Росії

Президент розповів, як світ продовжує тиснути на РФ за її війну в Україні

Зеленський розповів, що проти путінської Росії готуються нові санкції/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українського народу. Глава держави підбив підсумки 99-го дня війни.

Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.

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Що сказав Зеленський — коротко про головне

ЄС поступово рухається до впровадження шостого санкційного пакета. Інші країни, які видобувають значно якіснішу і легшу нафту, готуються замістити російське постачання.

Почали вже працювати над новими санкційними пакетами проти Росії.

США підтвердили, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню – HIMARS.

Маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції.

Станом на сьогодні вже 50 посольств поновили повноцінну діяльність у Києві. Відтепер церемонія вручення вірчих грамот послами, які розпочинають діяльність в Україні, буде відбуватись на території Софійського собору.

Сьогодні були два важливі звернення: до парламенту Люксембургу і до учасників безпекового форуму у Братиславі. Ключове завдання – як і раніше – це акумулювати для України максимальну підтримку: оборонну, фінансову, політичну.

За кілька тижнів – очікуємо відповідь ЄС щодо питання про статус кандидата для України.

У першій лінії атак дуже часто РФ використовують людей, яких набрали у свою армію на раніше окупованій території Донецької і Луганської областей.

223 учасники бойових дій відзначені державними нагородами, із них 72 посмертно.

Скільки українців виїхали за кордон через війну?

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українців покинули країну. Зокрема, новий прихисток через війну довелося шукати майже 12 мільйонам людей.

Понад п'ять мільйонів українців поїхало за кордон. Здебільшого – це жінки та діти.

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"Близько 12 мільйонів наших громадян були змушені покинути свої домівки через війну. Понад 5 мільйонів поїхали за кордон. І абсолютна більшість з них – це жінки з дітьми. Зробимо все для того, щоб вони могли повернутися в Україну, додому", — наголосив президент.

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