Зеленський розповів, як 24 лютого військові РФ намагались штурмувати Офіс президента: дружина та діти були з ним

У перші години війни російські війська дісталися урядового кварталу і намагалися штурмувати Офіс президента. На той час там були Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та їхніми дітьми.
Про таке президент розповів у інтерв'ю журналісту журналу Time Саймону Шустеру.
Чиновники Офісу президента у перший день війни намагалися захистити будівлю "усім, що могли знайти". А українські військові вже боролися із російськими окупантами на вулицях.
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Як виявилося, російські війська спустилися з парашутами до центру Києва та потрапили до президентської адміністрації буквально за кілька хвилин. У стінах Офісу президента було чути постріли.
Зеленського могли вбити у перший день війни
Метою російських угруповань було вбити або захопити Володимира Зеленського та його сім'ю . Навколо урядового кварталу почалися стрілянини. Охоронці всередині ОП вимкнули світло та привезли для Зеленського та близько десятка його помічників бронежилети та автомати.
"Російські війська двічі намагалися штурмувати", – розповів Саймону Шустеру радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
Зеленський наголосив, що на той момент там були його дружина та діти.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."