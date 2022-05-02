Президент наголосив, що Україні не потрібно нічого зайвого

Зеленський розповів, якою бачить перемогу України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський розповів, якою буде перемога України у війні з Росією. Він заявив, що просто хоче повернути своє.

Про це президент заявив в інтерв'ю у програмі 60 Мinutes австралійського телеканалу Nine Network.

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Зеленський зазначив, що Україні не потрібно нічого зайвого, а треба лише спокій.

"Просто повернути своє, просто спокій на нашій землі, просто щоб люди наші повернулися до себе, нічого зайвого не потрібно. Ніякі не потрібні зайві речі, зайві гроші для нашої держави. Нічого зайвого нам не треба, ми хочемо повернути своє", – сказав президент.

Він додав, що більшість українців, які виїхали за кордон, хочуть повернутися до себе додому.

"Якщо б ви запитали людину, яка сьогодні перебуває, наприклад, в Німеччині, Польщі, Румунії, Британії або ще далі, чи вона хоче залишитися в тій чи іншій державі або вона хоче повернутися до себе додому – в свою Волноваху, в свій Маріуполь, в Харків, в Запоріжжя. Я впевнений, що більшість людей скажуть "я хочу додому", – переконаний Зеленський.

За словами українського президента, з початком повномасштабного вторгнення Росії багато людей зрозуміли, якими є справжні цінності.

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"Виглядає перемога саме так – комфортно, коли ти вдома зі своєю сім'єю. Все дуже просто. І коли у тебе забирають саме це, в такий момент ти розумієш, що ось вони, справжні цінності. До початку війни ми не розуміли таких цінностей – що таке твоя квартира, твоє сім'я, просто поруч і всі цілі. І що це найголовніше над усім", – додав Зеленський.

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