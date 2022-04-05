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Зеленський розповів, що для нього означає перемога України – 4 пункти

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5 квітня, 13:03
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Один із пунктів – український Крим, адже це лише наша територія, запевняє глава держави
Країні важливо зберегти українські території / Колаж "Сьогодні"
Країні важливо зберегти українські території / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленськийрозповів, які пункти означатимуть для нього перемогу України у війні з Росією.

Про це він повідомив під час інтерв'ю українським журналістам.

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4 пункти, які означатимуть перемогу:

  • не втратити суверенітет України,
  • не втратити сотні тисяч людей,
  • український Крим,
  • зберегти український статут для тих територій, що Росія визнала ОРДЛО.

"Жодних не може бути розмов про те, що ми дамо можливість Крим назвати чиєюсь територією. Це тільки наша територія. Українська територія", – каже Володимир Зеленський.

Статус територій, що російські військові тимчасово окупували, не обговорюється. Вони були і залишаються українськими, стверджує президент.

"Те, що Росія визнала ОРДЛО. Я вважаю, що ми маємо знайти вихід із цієї ситуації. Ми як Україна. Для нас ці території як українські, і збереження їхнього статусу як українських, для нас дуже важливий. Я вважаю, що це одна із принципових та важливих для нас речей", – додав Володимир Зеленський.

Українці не погодяться віддати жодне місто

Раніше глава держави заявляв, що Україна не може виконати ультиматум Росії.

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"Україна не може виконати ультиматум Росії. Треба нас усіх знищити, тоді їхній ультиматум буде виконано. Наприклад, віддати Харків, Маріуполь чи Київ. Ні харків'яни, ні маріупольці, ні кияни, ні я, президент – ми не можемо цього зробити. Сам народ захищає нашу державу", – сказав президент.

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