Зеленський розповів, коли можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС

Президент вірить, що це станеться дуже швидко

Україна швидко відповість на запитання, які отримала від Урсули фон дер Ляйєн / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Лише кілька місяців відокремлює Україну від початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення до нації і усьому світу.

Дорога до ЄС

"Говорили сьогодні й про час, необхідний для повноправного вступу України у Євросоюз. Сьогодні ми отримали від Єврокомісії запитальник. Нарешті. Запитальник, відповіді на який будуть основою для підготовки висновку Єврокомісії щодо готовності України до переговорів про членство в ЄС. Відповіді наш Уряд підготує якісно й дуже швидко. Я думаю, протягом тижня. Далі – висновок Єврокомісії, який буде підготовлений протягом найближчих декількох місяців. А далі – рішення держав-членів та переговори про вступ", – сказав президент.

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Зеленський висловив упевненість, що у нас все завершиться успіхом.

"Я переконаний в нашому успіху на цьому шляху. Я переконаний, що ми нарешті впритул наблизились до реалізації нашої давньої мети. Україна буде однією серед рівних у нашому спільному європейському домі. Україна буде членом Європейського Союзу. Мирною, суверенною, відбудованою державою. Ми це забезпечимо. Жодних сумнівів немає", – зазначив президент.

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