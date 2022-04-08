У дворі церкви у Бучі знайшли тіла 67 убитих окупантами мирних жителів

Для впізнання потрібна експертиза ДНК

З братської могили дістали тіла майже 70 жертв "російського миру" / Колаж "Сьогодні"

В українському місті Буча, яке пережило в березні геноцид під час російської окупації, розпочалася ексгумація тіл із братської могили біля місцевої церкви Андрія Первозванного та всіх святих.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

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Що відомо

"Біля церкви велика могила – комунальники поховали в ній жертв військових злочинів – загиблих після обстрілів та вбивств. Приблизно тут 67 тіл. Кожне оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. З тих, кого дістали, здебільшого вогнепальні та осколкові поранення від деяких залишилися лише фрагменти ", – повідомила генпрокурор.

Частина загиблих мала при собі документи, їхня особистість буде швидко встановлена. Решту доведеться впізнавати родичам зниклих безвісти за одягом або іншими ознаками. Якщо і це буде неможливо, знадобиться проведення експертизи ДНК.

"Далі – кропітка робота із встановлення обставин смерті кожного. Ми вже маємо свідків того, як цих цивільних осіб рашисти вбивали за те, що вони просто йшли за хлібом чи ліками, розмовляли українською, допомагали волонтерам або армії. Буча була одним із полігонів так званої "денацифікації", а простіше кажучи винищення українців", – написала Венедиктова.

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Ситуація у місті