Зеленський розповів, скільки ЗСУ відбили в окупантів населених пунктів

На даний момент 20% території нашої країни зайнято окупантами, ЗСУ звільняють захоплені населені пункти та міста

Президент України Володимир Зеленський розповів про обстановку на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення українські військові змогли вже відбити в окупантів 1017 населених пунктів, 2603 ще мають звільнити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до народу та політиків Люксембургу.

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За його словами, російські війська зайшли до 3620 населених пунктів, зараз під їх контролем перебуває 20% території України.

"Російські війська зайшли у 3 тисячі 620 населених пунктів України. 1017 з них вже вдалося звільнити. Ще 2 тисячі 603 – належить звільнити. Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20 відсотків нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узятих. Близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами та снарядами, які не розірвалися. Майже 12 мільйонів українців стали внутрішними переселенцями. Більше 5 мільйонів – це передусім жінки та діти – виїхали за кордон", – розповів президент.

Зеленський поінформував політиків Люксембургу про те, що зараз бої продовжуються на величезній території від Харкова на сході нашої країни до міста Миколаїв на півдні.

"Якщо подивитись на всю лінію фронту, а вона, звісно, не є прямою, то ця лінія – більш ніж тисячу кілометрів. Тільки уявіть! Постійні бойові дії, які розтягнулися по фронту понад тисячу кілометрів", – зазначив Зеленський.

Також президент розповів про ворожі обстріли, які російська армія щодня завдає по наших містах та населених пунктах.

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" Щоденно Україна потерпає від російських ракетних ударів. Лише за вчорашній день Росія застосувала 15 різних крилатих ракет. А за весь час з 24 лютого застосовано 2 тисячі 478 ракет. Більшість з них по цивільній інфраструктурі. Ми змушені захищатись фактично від усієї російської армії. Всі боєздатні російські військові формування Росії задіяні в цій агресії", – зазначив Зеленський.

Також він розповів про втрати з боку окупантів, які можна порівняти з тим, скільки було втрачено за 10 років війни в Афганістані.