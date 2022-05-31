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Зеленський: ЗСУ зривають всі плани окупантів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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31 травня, 22:58
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Українські захисники поступово звільняють Україну від російських загарбників
Зеленський розповів про успіхи ЗСУ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський розповів про успіхи ЗСУ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Глава держави підбив підсумки 97 дня війни.

Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.

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Про що говорив Зеленський?

"Нарешті маємо конкретику щодо шостого санкційного пакета Європейського Союзу проти Росії за цю війну. Пакет погоджено. Його затвердження й набрання ним чинності триватиме ще деякий час. Але вже зрозумілі ключові елементи пакета, а головне – його напрямок.

Європейські країни погодилися на значне обмеження імпорту нафти з Росії. І я вдячний усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору. Але важливо розуміти також і те, що відмова європейських країн від російської нафти та від іншого викопного палива прискорить перехід на відновлювані джерела енергії. Стратегічно це залишає російську державу на узбіччі сучасної економіки. З такою агресивною політикою та курсом на ізоляцію від цивілізованого світу Росія просто не зможе адаптуватися. А отже, програє. Програє економічно.

Очікуємо також відключення одного з найбільших російських банків – Сбербанку – від SWIFT у межах шостого санкційного пакета. Нарешті – припинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі. Та нові персональні санкції. Будемо працювати й над новими обмеженнями проти Росії за цю війну. Щойно запрацює шостий пакет, одразу почнемо готувати сьомий. Зрештою не має залишитися жодних суттєвих економічних відносин вільного світу з державою-терористом.

Подальшу санкційну політику Євросоюзу обговорив з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Я вдячний їй, справжньому другу України, за сьогоднішній візит до Києва, за предметні переговори й за натхненний виступ у Верховній Раді. Словаччина з перших днів повномасштабної війни стала одним з наших найважливіших партнерів у оборонній сфері. І будемо продовжувати цю співпрацю.

Говорили сьогодні і про європейський рух України. Пані Зузана особисто допомагає прискорити інтеграцію нашої держави. І ми завжди будемо за це вдячні. Готуємо й рішення для більш ефективного управління процесами на кордоні наших держав. Зокрема спільний митний контроль. На початку візиту в Україну президентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку й на власні очі побачила руйнування, зроблені російською армією. Кожного й кожну, хто бачить це на власні очі, вже не треба переконувати, чому Росія має понести максимальну відповідальність за цю війну. Я вірю, що Словаччина надасть усю необхідну допомогу, щоб притягти до відповідальності всіх російських воєнних злочинців та щоб відбудувати після війни усе, що вони зруйнували.

Хочу сьогодні звернутись і до тих в Україні, хто намагається, скажімо так, "підганяти" Збройні Сили нашої держави чи вказувати, як треба наступати й де відкинути ворогів найперше. Україна цінує кожну думку. Але Україна цінує насамперед кожне життя. І це аксіома. І Україна ніколи не робитиме, як Росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що в Москві побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати. Наші військові, розвідка, Нацгвардія та всі, хто залучений до оборони держави, поступово, але невідворотно зривають всі плани окупантів. Фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно. Не по одній ділянці, де найбільш жорстко і яка привертає найбільшу увагу, а по всьому фронту.

Ситуація на донбаському напрямку дуже складна. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, – це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне.

На херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині. Збройні Сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області, ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове.

У цій широкій картині треба бачити, що наші захисники й захисниці проявляють максимальну хоробрість і залишаються господарями фронтової ситуації попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості.

Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя. Кожен і кожна на всіх рівнях мають бути зараз лобістами постачання нашій державі сучасної важкої зброї, сучасної артилерії. Усіх тих систем, які справді можуть прискорити перемогу України. Говоріть про це всюди, де це корисно й де це почують. Говоріть політикам держав-партнерів, представникам іноземних ЗМІ, навіть вашим друзям за кордоном. Цей наратив про необхідність надавати Україні достатньо зброї для перемоги має зберігатися постійно. Я працюю для цього щоденно.

Підписав новий указ про нагородження наших героїв. 215 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 17 із них – посмертно", — сказав президент.

Зеленський розповів про унікальну можливість, яку отримала Україна

Україна в умовах війни з Росією отримала можливість сформувати саме те майбутнє, яке обере її народ.

"Мільйони наших людей виборюють право на життя та свободу для нашого народу. Саме зараз і саме наша країна перебуває в такій ситуації, коли ми можемо обрати для неї таке майбутнє, як ми вирішимо. Це не просто адаптація до умов, створених для України іншими поколіннями чи навіть іншими державами. Як це є для інших країн і як це було для нашої держави до війни. Ми можемо свідомо переформатувати наше життя", – наголосив президент.

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Боксер спеціального призначення… Олег Прудкий - чемпіон України з боксу (входив до легендарної команди “Українські отамани”), з 2016-го - капітан спецпідрозділу КОРД. З початку війни виконував найскладніші спеціальні бойові завдання. Під час одного з них загинув, потрапивши під обстріл ворога. Йому було 30 років.

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