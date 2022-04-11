Зеленський: Російські військові добрехались

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ боїться визнати, що вся російська політика щодо України протягом десятків років була помилковою і тільки зруйнувала все, що було в Росії у відносинах з Україною від попередніх часів.
Про це він сказав під час у відеозверненні.
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Зеленський зазначив, що Росія лише виправдовується та заперечує свої вчинки.
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"Вони тільки виправдовуються та заперечують. Намагаються перекласти відповідальність. Брешуть. І вже настільки втратили звʼязок з реальністю, що звинувачують нас у скоєнні навіть того, що очевидно – очевидно для всіх у світі – зробили російські війська. Вони кажуть про вбивства в Бучі, що це не вони, а нібито ми. Хоча для всіх очевидно, що люди були вбиті, поки російська армія контролювала це місто. Вони кажуть про ракетний удар по Краматорську, що це не вони, а нібито ми самі. Хоча це їхні пропагандисти анонсували цей удар. Хоча це з контрольованої ними території полетіли ракети. І про будь-яке наше зруйноване місто, про будь-яке наше спалене село вони кажуть однаково, що це також не вони, а нібито ми. Російські військові добрехались уже до того, що й після більш як шести тижнів війни стверджують, що нібито не влучили по жодному із цивільних обʼєктів! А знаєте, чому це так? Тому що це боягузтво. Тотальне. Усіх. Знизу до верху. Вони бояться визнати, що вся російська політика щодо України протягом десятків років була помилковою і тільки зруйнувала все, що було в Росії у відносинах з Україною від попередніх часів", — сказав Зеленський.
Подоляк розповів, коли можуть зустрітися Зеленський та Путін
Зустріч президентів України та Росії може відбутися після перемоги нашої країни у великих битвах, у тому числі на Донеччині.
"Говорити про те, що через тиждень ми зустрінемося на рівні президентів, через два – ні, це не так відбуватиметься. Україна вже готова до великих битв. Україна має у цих битвах здобути перемогу, у тому числі – на Донбасі. І після цього Україна отримає більш істотну переговорну позицію, з якою може диктувати певні умови. Після цього президенти зустрічатимуться. Це може тривати два тижні, може тривати три...", — сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, зараз Україна платить дуже високу ціну за те, щоб отримати потужні гарантії безпеки в майбутньому, проте не відмовиться від цього.
"Я хочу, щоб усі розуміли в Україні: так, важко, ми щодня втрачаємо людей, інфраструктуру. Ми платимо дуже високу ціну. Але Росія має позбутися своїх імперських ілюзій. Україна – це єдина держава на сьогодні у світі, яка це зробить. І скільки на це треба часу, вже немає різниці. Ми робитимемо все, щоб отримати певні, наголошую, дуже потужні гарантії безпеки для України, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій таких країн, як Російська Федерація", — зазначив він.
Він додав, що президент України Володимир Зеленський піде на переговори тоді, коли "будуть абсолютно чіткі позиції для цього".