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Зеленський: німецька позиція змінюється на користь України

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 квітня, 00:59
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Президент поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом
Позиція Німеччини змінюється/Фото: REUTERS/Leah Millis, колаж: "Сьогодні"
Позиція Німеччини змінюється/Фото: REUTERS/Leah Millis, колаж: "Сьогодні"

Позиція Німеччини стосовно санкцій проти Російської Федерації та шляхів примушення агресора до миру змінюється на користь України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

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"Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про те, як притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах. Як посилити санкції проти Росії та як примусити Росію шукати мир. Радий відзначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України. Вважаю це абсолютно логічним. Оскільки саме цей курс підтримується більшістю німецького народу. І я йому вдячний. Але очікую, що все, про що ми домовилися, буде реалізовано. І це дуже важливо", — сказав Зеленський.

Подоляк розповів, коли можуть зустрітися Зеленський та Путін

Зустріч президентів України та Росії може відбутися після перемоги нашої країни у великих битвах, у тому числі на Донеччині.

"Говорити про те, що через тиждень ми зустрінемося на рівні президентів, через два – ні, це не так відбуватиметься. Україна вже готова до великих битв. Україна має у цих битвах здобути перемогу, у тому числі – на Донбасі. І після цього Україна отримає більш істотну переговорну позицію, з якою може диктувати певні умови. Після цього президенти зустрічатимуться. Це може тривати два тижні, може тривати три...", — сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, зараз Україна платить дуже високу ціну за те, щоб отримати потужні гарантії безпеки в майбутньому, проте не відмовиться від цього.

"Я хочу, щоб усі розуміли в Україні: так, важко, ми щодня втрачаємо людей, інфраструктуру. Ми платимо дуже високу ціну. Але Росія має позбутися своїх імперських ілюзій. Україна – це єдина держава на сьогодні у світі, яка це зробить. І скільки на це треба часу, вже немає різниці. Ми робитимемо все, щоб отримати певні, наголошую, дуже потужні гарантії безпеки для України, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій таких країн, як Російська Федерація", — зазначив він.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський піде на переговори тоді, коли "будуть абсолютно чіткі позиції для цього".

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