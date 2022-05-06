Зеленський: Росію дратує наша близькість – України та Британії

Президент заявив, що країни потужно захищають свободу у Європі

Зеленський звернувся до України та Британії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до учасників благодійного вечора Brave, народу Великої Британії та народу України.

Відео опублікували на каналі Офісу президента у YouTube.

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Що сказав президент?

Сьогодні однією з помітних новин стало повідомлення про нашу з тобою розмову, Борисе. Кожного разу, коли відбуваються такі переговори, це важливо для моєї держави, для України. І не менш важливо, впевнений, для Британії. Бо це – і про незламність, і про сміливість, і про лідерство, яке ми демонструємо разом – український і британський народи. У захисті свободи, нашої спільної свободи.

Очевидно, що Росію дратує наша близькість – України та Британії. А отже, це точно означає, що ми дійсно потужно захищаємо свободу у Європі.

Загалом за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет. Зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. Кожен із таких "прильотів" – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури. Якщо взяти тільки медичну інфраструктуру, то на сьогодні російські війська знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоров'я. Це лікарні, пологові будинки, амбулаторії.

Росія принесла в Україну, у Європу такі проблеми, яких ми й уявити не могли ще кілька місяців тому. Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції... Це навіть просто нестача антибіотиків! Ось це наслідки російської окупації для частини нашої землі, для частини нашого народу, який ми повинні звільнити від загарбників.

Сьогодні продовжили рятувальну операцію з Маріуполя. З допомогою Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Люди – на шляху до безпечної території. Вже понад 150 людей із "Азовсталі" і ще більш як 300 людей із самого Маріуполя та околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, отримують усю допомогу, яка їм зараз дуже потрібна. Медичну, відновлення документів, грошову допомогу, звʼязок з рідними, з близькими, з сім’ями.

Наразі російські обстріли і штурм "Азовсталі" не припиняються. Але ще потрібно вивезти звідти цивільних – жінок, дітей. Багато дітей, які там залишились. Просто уявіть це пекло! А там діти! Більше двох місяців постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поруч... Очікуємо дієвого режиму "тиші". Робимо все, щоб знайти рішення для порятунку і наших військових. Героїв, які тримають оборону Маріуполя проти переважаючої кількості окупантів. Там різні підрозділи. У них багато поранених. Але вони не здаються. Вони тримають позиції.

Сьогодні звернувся до учасників донорської конференції високого рівня, яка відбулася у Варшаві. Це також елемент нашого захисту, елемент захисту всієї Європи. Бо не тільки на полі бою вирішується зараз доля нашої держави та майбутнє континенту. А й на економічному полі, на полі готовності світових лідерів об'єднатись, щоб відновити Україну після цієї війни й дати стабільність і безпеку центру та сходу Європи. Маємо результат. Оголошено, що на цій конференції зібрано 6,5 мільярда доларів. І це добре. Але це лише частина того, що справді потрібно, щоб відновити нормальне життя на всій території, куди Росія принесла війну.

Сьогодні ж відбувся й запуск United24 – глобальної ініціативи, яка об'єднає людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні. І я запрошую вас приєднатися до цієї ініціативи! Початкова складова – це однойменна платформа для збору коштів на підтримку нашої боротьби. United24. Її головна мета – збільшити обсяг пожертв для України. Буквально декілька кліків – і кожна людина може долучитися до того напрямку, який вважає найбільш корисним саме зараз і саме для себе.

11 672 наших захисники й захисниці вже відзначені державними нагородами за мужність і ефективний захист України. Трохи більш як за десять тижнів.

За кілька хвилин до цього звернення я підписав указ про нагородження ще 286 військовослужбовців Збройних Сил України. Саме на плечах цих хоробрих воїнів та їхніх побратимів тримаються зараз Україна і, якщо чесно, уся Європа.

Зеленський ветував закон про конфіскацію на користь України

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб". Документ встановлював новий вид санкцій – стягнення в дохід держави активів фізичних чи юридичних осіб.

"Цей документ встановлює новий вид санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Водночас закон не встановлює чітких критеріїв, за якими особа може бути віднесена до числа тих, на кого поширюється дія такої санкції", – йдеться у повідомленні ОП.

В Офісі глави держави додали, що це не відповідає вимогам Конституції України.

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Також цей закон наділяє новими повноваженнями Національне агентство з питань запобігання корупції стосовно виявлення та розшуку активів, що підлягають блокуванню, фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях Ради національної безпеки i оборони, проте ці повноваження НАЗК виходять за межі його компетенції.

Цей документ пропонує доповнити Закон України "Про санкції" положеннями про здійснення Вищим антикорупційним судом (ВАКС) адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави, проте не передбачено внесення відповідних змін до закону "Про Вищий антикорупційний суд", яким визначаються засади організації та діяльності ВАКС.

"Ураховуючи викладене, Президент Володимир Зеленський повернув цей закон зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду в сесійній залі", – поінформували в ОП.

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